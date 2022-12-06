В Краснодаре в музее Фелицына представили череп древнего слона

Череп слона, которому больше 2,5 млн лет, обнаружили местные жители в районе реки Белой.

Специалисты провели исследования и выяснили — это нижняя челюсть «румынского слона», жившего, предположительно, в неогеновый период. Находку доставили в музей имени Фелицына в Краснодаре.

«Вообще находки южных слонов очень редки. Всего целых скелетов — 6 или 7. В мире и в нашем крае находки слонов происходят очень редко», — рассказала старший научный сотрудник отдела природы музея им. Фелицына Оксана Грицкая.

Редкий экспонат уже представлен широкой публике. Увидеть его можно в зале, посвященном природе и экологии Краснодарского края. Музейные работники рассказывают, что археологические находки попадают к ученым не всегда.

«К сожалению, одни местные жители среагировали правильно, пригласив специалистов, а другие выкапывают себе, на память. Не знаю, что они там с этой памятью будут делать дальше, потому что без правильной обработки эти предметы рассыпаются», — сказал заведующий отделом биологии музея Андрей Чушкин.

Археологи напоминают: если вы обнаружили странные предметы в районе рек или гор, необходимо обратиться к специалистам — находка может оказаться редким экспонатом.