В Краснодаре в лицее № 90 открыли памятник Михаилу Лермонтову

Фото Дениса Яковлева

Торжественное открытие памятника Михаилу Лермонтову состоялось 25 октября в Юбилейном микрорайоне на территории лицея № 90, который носит имя поэта.

В церемонии открытия участвовали председатель гордумы Вера Галушко, замглавы Краснодара Лилиана Егорова и скульптор Владимир Золотухин.

«Я очень люблю Краснодар, который хорошеет год от года, становясь все современнее и комфортабельнее. Но при этом, мы никогда не забываем тех, кто стоял у истоков образования нашего города, чтим и помним традиции отцов и дедов. Поэтому много внимания уделяем не только сохранению культурного наследия, но и установке новых памятников выдающимся личностям, имеющим отношение к нашему Отечеству, городу и краю», — цитирует Галушко пресс-служба мэрии Краснодара.

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