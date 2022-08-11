В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всего с начала года в краевом центре на сетях водоотведения устранили более 3,7 тыс. засоров. Основная причина засоров канализации — сброс в нее предметов, которые не растворяются.

Из сетей водоотведения регулярно извлекают строительный и бытовой мусор. Недавно из канализации в Краснодаре вытащили автомобильный двигатель с деталями. Иногда там находят распиленные двери, санки и велосипедные рамы.

Жителям напомнили, что в канализацию категорически запрещено сбрасывать тряпки, строительный мусор, цемент, песок, предметы личной гигиены, пластик, стекло, машинное масло, скотч и одежду.

Сейчас в диспетчерской службе находятся заявки на устранение засоров на сетях водоотведения на улицах: Бабушкина, Промышленной, Красноармейской, Зиповской, Благоева, Ростовском шоссе, Индустриальной, Старокубанской, Орджоникидзе, Яна Полуяна и Дунайской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на улице Московской из-за незаконной врезки разлилась канализация.