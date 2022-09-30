В Краснодаре в ДТП с большегрузом погиб мотоциклист

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Смертельная авария произошла 29 сентября в 23:00 на улице Академика Трубилина .

По данным правоохранителей, 37-летний водитель большегруза DAF при повороте на улицу Калинина столкнулся с мотоциклом, который ехал по встречной полосе.

От полученных травм 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

«По факту аварии проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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