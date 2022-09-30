Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре в ДТП с большегрузом погиб мотоциклист

Происшествия
30.09.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dtp-s-bolshegruzom-pogib-mototsiklist
В Краснодаре в ДТП с большегрузом погиб мотоциклист
Фото t.me/kub_news_ru

Смертельная авария произошла 29 сентября в 23:00 на улице Академика Трубилина.

По данным правоохранителей, 37-летний водитель большегруза DAF при повороте на улицу Калинина столкнулся с мотоциклом, который ехал по встречной полосе.

От полученных травм 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

«По факту аварии проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре женщина на Audi сбила мать с ребенком на пешеходном переходе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях