В Краснодаре в 2022 году отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны
Жилые помещения ветеранов войны отремонтировали в рамках программы «Старшее поколение».
При проведении работ и выборе стройматериалов специалисты учли все пожелания ветеранов. В прошедшем году в бюджете города на дополнительные меры социальной поддержки ветеранов предусмотрели около 10 млн рублей.
В последние годы на ремонт жилья ветерана в Краснодаре из муниципального бюджета выделяли 180 тыс. рублей. Решением депутатов Гордумы эту сумму увеличили до 320 тыс. рублей из-за повышения цен на стройматериалы.
Обратиться за оказанием данной соцподдержки могут не только ветераны, но и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и нетрудоспособные члены семей умерших участников Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по потере кормильца. Для этого нужно подать заявление в отдел по социальным вопросам в администрацию любого внутригородского округа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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