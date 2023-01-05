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В Краснодаре в 2022 году отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-2022-godu-otremontirovali-29-kvartir-veteranov-velikoj-otechestvennoj-vojny
В Краснодаре в 2022 году отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жилые помещения ветеранов войны отремонтировали в рамках программы «Старшее поколение».

При проведении работ и выборе стройматериалов специалисты учли все пожелания ветеранов. В прошедшем году в бюджете города на дополнительные меры социальной поддержки ветеранов предусмотрели около 10 млн рублей.

В последние годы на ремонт жилья ветерана в Краснодаре из муниципального бюджета выделяли 180 тыс. рублей. Решением депутатов Гордумы эту сумму увеличили до 320 тыс. рублей из-за повышения цен на стройматериалы.

Обратиться за оказанием данной соцподдержки могут не только ветераны, но и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и нетрудоспособные члены семей умерших участников Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и получающие пенсию по потере кормильца. Для этого нужно подать заявление в отдел по социальным вопросам в администрацию любого внутригородского округа, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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