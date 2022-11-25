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В Краснодаре в 17 раз вырос спрос на покупку автомастерских и станций техобслуживания

Экономика
25.11.2022 15:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-17-raz-vyros-spros-na-pokupku-avtomasterskih-i-stantsij-tehobsluzhivaniya
В Краснодаре в 17 раз вырос спрос на покупку автомастерских и станций техобслуживания

По данным исследования «Авито», с начала года спрос на покупку сервисов, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей, по России вырос в пять раз.

Наиболее высокий темп роста в Краснодаре — в 17 раз, Екатеринбурге — в 14, Казани, Перми, Красноярске и Саратове — в 10 раз. Предложение объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом, в среднем выросло в два раза.

Покупка готового бизнеса — перспективное направление с быстрой окупаемость, поскольку растет спрос на услуги ремонта и отсутствуют ограничения на работу запчастями, которые поставляются через параллельный импорт, считают в «Авито».

По данным «Автостата», по сравнению с 2018 годом владельцы автомобилей стали реже обращаться к дилерам — 77,3% против 87,1%, чаще — на СТО: 11% и 6,8% соответственно. Официальные дилеры пока не наблюдают серьезного оттока клиентов. В связи с этим аналитики говорят о возможности общего расширения бизнеса автосервиса, сообщает «Коммерсантъ».

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