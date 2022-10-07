В Краснодаре утвердили новое соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения

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Новое трехстороннее соглашение утвердили 7 октября в администрации края. Его заключили представители профсоюзов, Ассоциации работодателей и органов власти.

Договор направлен на развитие экономики региона и защиту прав трудящихся. Он будет действовать два года.

«У нас есть такой инструмент, как трехсторонняя комиссия, и главы могут пользоваться этим инструментом, чтобы проводить со своими предприятиями на территории профилактическую работу. И в конечном итоге достижение для любого руководителя — это полное владение информацией по поводу предприятия, что с ним, в какой оно ситуации, на вверенной ему территории», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Перед подписанием соглашения стороны отметили, что в крае будут сохранены рабочие места для мобилизованных. Им также выплатят по 100 тыс. рублей. Деньги уже начали поступать на личные счета. Говорили на совещании и о распределении бюджетных средств на социальную сферу. На нее выделяют больше 60% казны. За счет этого проиндексируют зарплату бюджетникам, проведут ремонт больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения. Приоритетным направлением остается строительство и модернизация школ, детских садов.