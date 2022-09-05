В Краснодаре установят новый бесплатный туалет на улице Калинина
Общество
05.09.2022 19:41
Новый муниципальный туалет установят до 20 сентября на улице Калинина, 337 А.
По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, место для установки модульного туалета логистически обосновано — здесь находится крупный транспортный узел.
Еще один новый туалетный модуль недавно установили в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. В ближайшие 2 недели туалет подключат к коммуникациям, и им можно будет пользоваться.
Всего в столице Кубани сейчас работают 16 общественных туалетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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