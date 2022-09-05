Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре установят новый бесплатный туалет на улице Калинина

Общество
05.09.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ustanovyat-novyj-besplatnyj-tualet-na-ulitse-kalinina
В Краснодаре установят новый бесплатный туалет на улице Калинина
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новый муниципальный туалет установят до 20 сентября на улице Калинина, 337 А.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, место для установки модульного туалета логистически обосновано — здесь находится крупный транспортный узел.

Еще один новый туалетный модуль недавно установили в сквере Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. В ближайшие 2 недели туалет подключат к коммуникациям, и им можно будет пользоваться.

Всего в столице Кубани сейчас работают 16 общественных туалетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Фестивальном сквере на улице Тургенева и Мариинском бульваре на улице Октябрьской в Краснодаре установили новые туалеты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Славянске-на-Кубани избивших ветерана боевых действий мужчин отправили под домашний арест
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях