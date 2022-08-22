В Краснодаре установили зоны охраны для восьми памятников архитектуры

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для каждого из них определили территории, необходимые для сохранения. Эксперты уже одобрили проектную документацию.

«Данную работу в Краснодарском крае проводят системно. Всего такие зоны установили более чем для 600 объектов», — сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Зоны охраны выделены для:

— Здания начала ХХ века на улице Янковского, 32. Это был доходный дом с торговыми и жилыми помещениями. В нем жил Самуил Маршак во врем работы в Краснодаре.

— Строения конца XIX века на улице Мира, 28. Оно принадлежало предпринимателю, гласному Екатеринодарской городской думы Алексею Коваленко. В доме находились главная контора и помещения консервной фабрики.

— Здания на углу улиц Кирова и Мира. Его построили в 1902 году по проекту архитектора Николая Маламы. Там работала бесплатная школа для обучения швейному, переплетному и сапожному ремеслу.

— Дома на улице Постовой, 24. Его в конце 1870‑х годов построил кубанский областной архитектор Василий Филиппов по собственному проекту. Рядом он возвел еще один особняк. Сейчас их занимает религиозная организация.

— Здания на улице Красноармейской, 54. В 1906 году его построили для мужской гимназии по проекту архитектора Николая Петина. До нынешнего времени там в разное время располагались народный университет, Кубанский правительственный политехнический институт, краснодарский крайисполком и краснодарский Дворец пионеров.

— Здания начала XX века на улице Дмитриевская дамба, 3. Там находился Кубанский исправительный приют. Там разместили церковь, которую посещали жители окрестных кварталов. С послевоенных лет его используют в учебных целях.

— Архитектурного ансамбля начала XX века на улице Коммунаров, 85, который построили для постоялого двора. До Великой Отечественной войны помещения использовали как жилые, затем передали хлебозаводу.

— Дома начала XX века на улице Янковского, 36. Он принадлежал надворному советнику Кубанской областной чертежной Сергею Булгакову.

Работа по сохранению объектов культурного наследия ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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