В Краснодаре усилят меры борьбы с незаконной продажей сигарет подросткам

В Краснодаре усилят меры борьбы с незаконной продажей сигарет подросткам

Городская программа «Закон для всех» направлена на предотвращение продаж табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Программа начнет работу в ноябре.

По словам и. о. мэра Максима Слюсарева, управление торговли, УВД и общественность должны принимать участие в контроле за нарушением закона.

«Серьезная проблема, от решения которой зависит здоровье нашего подрастающего поколения, — это контроль за продажей сигарет несовершеннолетним. Такие факты необходимо выявлять, пресекать и строго наказывать недобросовестных торговых работников. И несмотря на то, что полномочия по такому контролю — не в нашей компетенции, мы не должны стоять в стороне», — сказал Слюсарев.

В первую очередь программа направлена на контроль за работой продавцов, формирование их социально-ответственной позиции. Она включает в себя обучающую программу для работников торговли «Сумей сказать «нет», социальную рекламу в городе и организацию работы горячей линии.

По результатам 19 рейдов в кубанской столице в 2022 году выявили факты продажи сигарет в 50 магазинах, расположенных рядом с образовательными учреждениями. Составили 100 протоколов, изъяли почти 3,5 тыс. единиц табачной продукции, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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