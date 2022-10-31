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В Краснодаре усилят меры безопасности во время школьных осенних каникул

Общество
31.10.2022 16:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-usilyat-mery-bezopasnosti-vo-vremya-shkolnyh-osennih-kanikul
В Краснодаре усилят меры безопасности во время школьных осенних каникул
Фото unsplash.com

Соответствующее поручение городским службам дал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.

Школьные осенние каникулы продлятся в Краснодаре до 6 ноября. В связи с этим исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев поручил проверить ограждения на стройках, дорожные знаки и светофоры, усилить контроль возле воды. Также по поручению и. о. мэра проведут беседы с детьми и родителями о безопасности на спортплощадках и во время катания на роликах и самокатах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

«Осень на Кубани мягкая, уверен, на этой неделе во дворах и на улицах будет очень много детей. Поэтому прошу обратить пристальное внимание на меры безопасности», — подчеркнул Максим Слюсарев.

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