В Краснодаре усилят меры безопасности во время школьных осенних каникул
Общество
31.10.2022 16:12
Соответствующее поручение городским службам дал и. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.
Школьные осенние каникулы продлятся в Краснодаре до 6 ноября. В связи с этим исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев поручил проверить ограждения на стройках, дорожные знаки и светофоры, усилить контроль возле воды. Также по поручению и. о. мэра проведут беседы с детьми и родителями о безопасности на спортплощадках и во время катания на роликах и самокатах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
«Осень на Кубани мягкая, уверен, на этой неделе во дворах и на улицах будет очень много детей. Поэтому прошу обратить пристальное внимание на меры безопасности», — подчеркнул Максим Слюсарев.
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