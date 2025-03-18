В Краснодаре ушла из дома и не вернулась 14-летняя школьница

Полиция Краснодара объявила в розыск 14-летнюю девочку, которая 17 марта ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Девочка была одета в черные куртку, брюки и кепку.

Жителей, которые обладают информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (938) 88-88-261, 8 (918) 681-95-62, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

UPD: сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение пропавшей школьницы. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении несовершеннолетней каких-либо противоправных действий не совершалось.

Читайте также: в Краснодаре задержали мужчину, пристававшего к девочкам в Чистяковской роще. Информация о том, что неизвестный непристойно вел себя в Чистяковской роще, появилась в соцсетях 16 марта. По словам автора публикации, мужчина также приставал к двум несовершеннолетним девочкам. Правоохранители оперативно установили и задержали в том же парке 47-летнего жителя Краснодара. Мужчину доставили в отдел полиции.

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