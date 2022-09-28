В Краснодаре у собора Александра Невского почтили память погибших в школе Ижевска
Краснодарцы 28 сентября скорбят вместе с жителями Удмуртии. В Ижевске прошли первые похороны погибших во время стрельбы в школе № 88, а в столице Кубани появился стихийный мемориал.
С утра люди несли цветы и игрушки к поклонному кресту на улице Красной. В 19:00 у собора Александра Невского начался траурный митинг.
«К храму Александра Невского краснодарцы несли цветы и игрушки целый день. К началу траурной акции пришло так много людей, что у поклонного креста уже не осталось свободного места. К цветам и игрушкам добавились зажженные свечи. Память погибших в ижевской школе они почтили минутой молчания», — сказала корреспондентка Владислава Гизикова.
Цветы возлагали дети, взрослые, пожилые люди. Немало жителей Краснодара пришли выразить соболезнование семьями. Здесь были и представители молодежных организаций, патриотических клубов.
Трагедия в Удмуртской школе унесла жизни 17 человек, 11 из них — дети. Еще 24 человека пострадали. Сейчас с ними работают врачи и психологи Москвы. В Краснодаре траурная акция длилась весь день, и только сейчас люди расходятся. Но память о невинных жертвах еще будут чтить. В соборе Александра Невского все эти дни проводят панихиды о погибших детях и преподавателях.
- Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
- В Белореченске загорелось здание СТО, огонь охватил 600 кв. метров
- В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
- Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан