В Краснодаре трамвай сошел с рельсов, работу пяти маршрутов изменили

Трамвай сошел с рельсов на разворотном кольце возле депо на улице Колхозной.

Из-за этого на время изменилась работа пяти трамвайных маршрутов. Так, трамваи № 1 и 15 двигаются на улицу Садовую по Железнодорожной и Дмитриевской Дамбе без заезда на вокзал, а затем двигаются на конечные: № 1 — на Декабристов, а № 15 — на Петра Метальникова.

Трамваи № 5 и № 8 двигаются от стадиона «Кубань» на улицу Декабристов по Садовой. Маршрут № 2 направляется на Декабристов также через Садовую.

Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать временные изменения в работе вышеупомянутых трамвайных маршрутов, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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