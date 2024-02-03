В Краснодаре трамваи № 5 и 8 два вечера будут ездить по другим маршрутам

Схема движения маршрутов № 5 и 8 изменится вечером 5 и 6 февраля из-за ремонта трамвайных путей на перекресте улиц Коммунаров и Гаврилова — там заменят рельсы и шпалы.

Вагоны обоих маршрутов с 5 по 6 февраля после 22:30 от конечной остановки на улице Петра Метальникова будут следовать по улице Садовой в Восточное депо.

Кроме того, последний рейс трамвая № 8 от остановки «Хладокомбинат» в 22:48 будет ехать в сторону Петра Метальникова по Садовой.

Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15.

Расписание движения маршрутов МУП «КТТУ» в режиме реального времени можно посмотреть на сайте. Время отправления рейсов, следующих в депо, отмечено красным цветом, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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