В Краснодаре стрелявшего в бойца ММА Крайнова жителя Чечни осудили на 3,5 года

Первомайский районный суд Краснодара признал жителя Чеченской Республики виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде установили, что в ночь на 9 февраля 2025 года между охранником ночного клуба и злоумышленником произошел конфликт, в ходе которого приезжий достал пистолет, несколько раз выстрелил, а затем скрылся вместе с приятелем.

Пострадавшим оказался боец ММА Руслан Крайнов, работавший в охране ночного клуба. Он не пустил в заведение одну из компаний, что стало поводом для конфликта.

Суд приговорил жителя Чечни к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приезжий из Чечни ранил из пистолета охранника клуба на улице Зиповской и скрылся на автомобиле Ford Mondeo. Машину остановили на посту ДПС «Успенский».

Полиция возбудила уголовное дело. В связи с общественным резонансом был инициирован вопрос о передаче материалов в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате стрельбы Руслан Крайнов потерял глаз. Спортсмену потребовалась операция. В профессиональном ММА Крайнов провел шесть боев и во всех из них одержал победы. Последние бои он провел в промоушене MMA-Series.

