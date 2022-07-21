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В Краснодаре стартовал проект по трудоустройству людей с ментальной инвалидностью

Общество
21.07.2022 10:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-proekt-po-trudoustrojstvu-lyudej-s-mentalnoj-invalidnostyu
В Краснодаре стартовал проект по трудоустройству людей с ментальной инвалидностью
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Инициатива получила поддержку от Фонда президентских грантов — 3,7 млн рублей. Проект еачал работать с 1 июля с помощью Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Добрый-Юг».

Несколько лет «Добрый-Юг» работал с подростками с ментальными нарушениями. Сейчас в Краснодаре у них 40 подопечных, которые адаптируются к работе в комфортном темпе, чтобы затем найти подходящую вакансию.

«Мы работаем с несколькими нозологиями и разными возрастными группами. Многие из учеников своими способностями отличаются друг от друга, поэтому время на адаптацию всем требуется разное. В этот раз мы решили не ограничиваться конкретными сроками, а дать ребятам все шансы, чтобы раскрыть свой потенциал. Кто-то сможет пройти профессиональные пробы, посетив одно или два занятия в каждой мастерской, а кто-то будет посещать до пяти-шести занятий, если это потребуется», — рассказала руководитель организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева.

Все участники проекта пройдут несколько этапов подготовки к будущей профессии. Их ждет психологическая диагностика, работа в керамической, швейной и печатной мастерских. После наставники смогут сделают вывод, какое дело лучше подойдет их подопечным и где они найдут лучшее применение своим способностям.

По словам Богданы Рудневой, участвующие получат предложение работы. Консультант по сопровождаемому трудоустройству поможет им в составлении резюме, подборе вакансии, прохождении первого собеседования и адаптации в трудовом коллективе.

Организаторы планируют распространить свой проект в других городах. Например, в Геленджике и Новороссийске. Также — провести подробное исследование, доказывающее, что в России живет немало молодых людей с ментальными нарушениями, которые хотят и могут работать, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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