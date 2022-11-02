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В Краснодаре стартовал футбольный турнир для девочек «Жемчужная бутса»

Спорт
02.11.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-futbolnyj-turnir-dlya-devochek-zhemchuzhnaya-butsa
Видео канала «Кубань 24»

Эти соревнования традиционно проводятся уже 16 год. Победители и призеры предыдущих лет сейчас играют в лучших клубах страны — ЦСКА, «Локомотиве», «Зените», «Рубине», «Чертаново» и «Краснодаре».

«Раньше у нас вообще было пять–шесть команд, и уже все взрослые были. Потом начали по возрасту добавляться. Мы всегда ждем этот турнир», — сказала тренер СШ «Академия футбола «Кубань» Татьяна Евсеева.

«Жемчужная бутса» — единственный турнир в краевом женском футболе, где играют девочки 7–8 лет. В этой возрастной категории было семь команд. В матче за бронзу успенская «Смена» оказалась сильнее спортшколы имени Майстренко из Красноармейсокго района — 1:0. С таким же счетом в финале апшеронский «Айсберг» одолел новороссийскую «Победу».

«Мы вместе занимаемся и вместе иногда проводим разные мероприятия. У нас много первых мест, и мы как одна большая семья», — поделилась победитель турнира «Жемчужная бутса» Екатерина Куликова.

«Девочки приходят и остаются у нас. Мало кто уходит из женского футбола. В основном остаются, играют, тренируются. Потому что очень много турниров и краевых, и всероссийских. Девчонки любят футбол не меньше, чем мальчишки», — рассказал тренер команды «Айсберг» Александр Гвоздев.

Впереди соревнования в трех возрастных категориях. Матчи будут проходить каждые выходные до конца года. Весной сильнейшие девочки до 11, 13 и 15 лет сыграют в Суперфинале в Новороссийске с лучшими командами страны.

Автор:
Максим Герасин
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