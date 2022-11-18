В Краснодаре стартовал форум «Бизнес без границ»

Видео канала «Кубань 24»

Его задача — развитие инклюзивного предпринимательства. Люди с ограниченными возможностями здоровья делились историями успеха, опытом в различных сферах, а также обсуждали современные возможности личностного развития.

«Когда чего-то добиваешься, тем более в таких сложных ситуациях, когда мы садимся в инвалидное кресло, то что-то новое — это всегда волнительно, интересно и необычно. Самое главное для человека в таком состоянии — не упасть духом и не остаться один на один со своими проблемами», — рассказала предприниматель Анастасия Шевченко.

На форуме разбирали не только кейсы предпринимателей, но и уделили внимание перспективам работы по найму.

«С одной стороны, у нас есть работодатели, которые говорят, что сейчас есть нехватка профессиональных кадров, с другой — у нас есть люди с ограниченными возможностями, но которые обладают и профессиональным образованием, и профессиональными навыками», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Форум «Бизнес без границ» проходит в крае впервые и уже собрал сотню участников.