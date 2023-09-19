В Краснодаре спрос на репетиторов вырос более чем в 2 раза

По сравнением с августом, с началом учебного года в 2,3 раза вырос спрос на репетиторов.

Если судить по росту спроса на услуги репетиторов, то самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году стали обществознание (рост 244%), химия (рост 224%) и биология (рост 187%).

По данным аналитиков одного из порталов с бесплатными объявлениями, в Краснодаре за месяц число предложений от репетиторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по географии выросло на 54% , по английскому языку и обществознании — на 34% . Рост предложений по подготовке к другим предметам составил 29%.

Больше всего за год в Краснодаре вырос интерес к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по географии и информатике. Репетиторов по этим предметам искали на 190% и 174% чаще, чем в сентябре прошлого года. На репетиторов по физике и химии спрос снизился на 30% и 5% соответственно, сообщает РБК.

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