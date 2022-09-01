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В Краснодаре спасатели и медики отработали навыки помощи после землетрясения

Общество
01.09.2022 20:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-spasateli-i-mediki-otrabotali-navyki-pomoshhi-posle-zemletryaseniya
Видео канала «Кубань 24»

Землетрясение магнитудой 3,7 балла зафиксировали 1 сентября сейсмологи в Славянском и Крымском районах.

Точки были на глубине 10 км. По данным МЧС региона, не было ни разрушений, ни пострадавших. Все объекты работают в штатном режиме.

А в Краснодаре спасатели и медики отработали навыки помощи после землетрясения. Учения прошли в нежилом многоквартирном доме. По легенде, пострадавших пришлось спускать с десятого этажа, искать с помощью собак и вытаскивать из-под завалов. Пожарные расчеты в это время тушили возгорание, выводили людей из задымленных помещений, а медики оказывали первую помощь.

«Вещи, которые мы сегодня отрабатывали, они практически отрабатывались впервые. Мы должны были понимать, как мы будем действовать в той или иной ситуации и насколько нам хватит оперативности. Я имею в виду, принятие решений в первые 30 минут после получения сигнала. У нас есть две оценки — удовлетворительно и неудовлетворительно. Моя оценка — удовлетворительно», — сказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Всего в тренировках приняли участие более 60 человек и 16 единиц техники.

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