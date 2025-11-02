В Краснодаре создадут креативный кластер «Вход»

Первый в Краснодарском крае креативный кластер появится в краевом центре на улице Товарной.

Для творческих и инновационных специалистов — дизайнеров, маркетологов, СММ-щиков и пиарщиков — выделили территорию в 2,5 тыс. кв. метров.

«Креативный кластер, несомненно, важное место для города и его жителей. Он объединит таланты и инновации, что повысит конкурентоспособность региона, простимулирует малый бизнес, создаст новые рабочие места и обогатит культурную жизнь краснодарцев», — отметил мэр Евгений Наумов.

Открыть креативное пространство планируют в 2026 году. Сейчас там идет ремонт. В здании появятся офисы креативных агентств, мастерские, студии подкастов и 3Д-печати, а также лекторий, архитектурное бюро, арт-резиденция и кофейня. На цокольном этаже откроют выставочный зал. В будущем планируется открыть школу маркетинга, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

