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В Краснодаре состоялась рабочая встреча представителей ЦУР и КСП

Общество
16.09.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-predstavitelej-tsur-i-ksp
В Краснодаре состоялась рабочая встреча представителей ЦУР и КСП
Фото пресс-службы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края

В Контрольно-счетной палате Краснодарского края 16 сентября состоялась рабочая встреча сотрудников Палаты и представителей краевого Центра управления регионом. Участники беседы обсудили сотрудничество двух ведомств в интересах жителей региона.

В разговоре приняли участие руководитель Центра Юрий Шевченко, социолог Центра Майя Старышкина, аудиторы, начальники управлений, отделов и инспекторы Палаты.

Начальник бюджетно-аналитического управления Палаты Петр Муравей сообщил, что приоритетом для сотрудников КСП является использование риск-ориентированного подхода. Он подчеркнул, что информацию и исследования ЦУР можно использовать при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Представители ЦУР рассказали о задачах и технологиях сбора и обработки информации для исследований интернет-социологов. Также представители организации рассказали об основных проблемах, волнующих жителей Кубани. В том числе обсудили предстоящее проведение тематического социологического исследования, касающегося сферы соцобслуживания жителей Кубани.

По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить и активно развивать сотрудничество в интересах населения региона, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.

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