В Краснодаре собака прокусила бедро ребенку на детской площадке

В Краснодаре собака прокусила бедро ребенку на детской площадке

Инцидент произошел 20 июля во дворе многоэтажного дома по улице Стахановской, сообщили в соцсетях.

Когда мальчик, играя на детской площадке, пробегал мимо женщины с собакой на поводке, животное бросилось на него и прокусило бедро. После этого хозяйка питомца быстро собрала вещи, села в автомобиль и уехала.

Ребенка отвезли в травмпункт, ему назначили уколы. Мама потерпевшего получила медицинское заключение и написала заявление в полицию. Сейчас женщину с собакой разыскивают правоохранители.

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