В Краснодаре со 2 июля откроют две центральные полосы на улице Красных Партизан

В Краснодаре 2 июля откроют движение по двум центральным полосам на улице Красных Партизан, которое ранее было закрыто для строительства подземного перехода напротив Краевой клинической больницы №2.

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы на подземном пешеходном переходе со стороны ККБ №2 планируют завершить раньше. В связи с этим со 2 июля введут новые ограничение движения — две центральные полосы будут открыты для движения, а на выезде из города нельзя будет проехать по двум крайним полосам вдоль жилых домов. Для равномерного распределения трафика две полосы на въезд и две полосы на выезд будут смещены в сторону Краевой клинической больницы №2.

Ранее на улице Красных Партизан завершили первый этап работ по строительству подземного перехода. Рабочие завершили наземные работы со стороны ККБ№2 и уложили асфальт на проезжей части, которая была ограничена для движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 17 июня из-за строительства подземного перехода закрыли полосы возле перехода на Красных Партизан. Новый подрядчик заступил на работу в начале мая. С прежним администрация Краснодара контракт расторгла и через суд пытается вернуть часть выплаченного аванса. За полтора года сделали только часть тоннеля и лестничный сход. Внутри стоит вода, ливневка еще в проекте. Переход ведет к ККБ № 2. Чтобы было проще маломобильным гражданам, предусмотрен лифт. Сейчас специалисты занимаются устройством шахты. Работы планируют завершить в сентябре этого года. К этому сроку новый подрядчик обещает освободить дорогу и открыть переход. В июле строители планируют сместить фронт работ уже на другую сторону дороги.