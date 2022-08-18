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В Краснодаре сносят незаконную автомойку на улице Индустриальной

Общество
18.08.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-snosyat-nezakonnuyu-avtomojku-na-ulitse-industrialnoj
В Краснодаре сносят незаконную автомойку на улице Индустриальной
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Собственник участка без разрешения построил одноэтажный капитальный объект, металлическое строение и одноэтажную постройку площадью около 120 кв. м.

Помещения использовались в качестве автомойки и шиномонтажа. Высота забора составила почти 3 м вместо максимально допустимых 2 м. Мэрия в 2019 году направила в суд иски о сносе строений. Краевой суд удовлетворил требования администрации города. Владелец участка решил сам исполнить решение суда и снести постройки.

Всего в этом году в Краснодаре демонтировали более 484 самостроев. В основном это гаражи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре снесли ларек-самострой на улице Зиповской.

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