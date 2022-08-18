В Краснодаре сносят незаконную автомойку на улице Индустриальной
Общество
18.08.2022 10:06
Собственник участка без разрешения построил одноэтажный капитальный объект, металлическое строение и одноэтажную постройку площадью около 120 кв. м.
Помещения использовались в качестве автомойки и шиномонтажа. Высота забора составила почти 3 м вместо максимально допустимых 2 м. Мэрия в 2019 году направила в суд иски о сносе строений. Краевой суд удовлетворил требования администрации города. Владелец участка решил сам исполнить решение суда и снести постройки.
Всего в этом году в Краснодаре демонтировали более 484 самостроев. В основном это гаражи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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