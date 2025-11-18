На Западном обходе Краснодара снесут построенный 3 года назад надземный переход

В краевом центре продолжаются работы по реконструкции Западного обхода.

Надземный переход между жилыми комплексами «Самолет» и «Спортивная деревня» ввели в эксплуатацию три года назад. Два года назад стоимость объекта оценивалась в 45,9 млн рублей.

Однако этом году жители стали просить убрать надземный переход и сделать обычный. В итоге власти города приняли решение снести объект.

«В настоящее время на Западном обходе, напротив ЖК «Самолет», работает временный светофор. В будущем его заменят на постоянный светофорный объект. Надземный пешеходный переход уберут», — цитирует «КП-Кубань» пресс-службу администрации Краснодара.

В районе перехода для пешеходов светофор действует 18 секунд, для автомобилей — более минуты, поэтому заторы на участке не прогнозируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенью жители Западного обхода Краснодара пожаловались на практически заброшенный надземный переход. Одна из местных жительниц отметила, что в переходе никто не убирает, также там не работает лифт, что неудобно для родителей с колясками. Тогда же городской дептранс сообщил о планах демонтировать переход во время работ по реконструкции Западного обхода.

Западный обход Краснодара после реконструкции расширят до шести полос, по три в каждом направлении, а между ними появится трамвайная ветка. Работы на участке от гипермаркета «Лента» в сторону «Немецкой деревни» должны завершить к ноябрю 2027 года.

