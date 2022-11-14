В Краснодаре сестер милосердия научили оказывать первую помощь при несчастных случаях

Видео канала «Кубань 24»

Мастер-класс прошел в Свято-Екатерининском соборе. На шестичасовой курс записались более 70 человек. Занятия провели специалисты службы медицины катастроф.

«Это программа учебного центра, программа дополнительного образования, то есть по итогу занятий все студенты получат удостоверения о прохождении курса первой помощи. Эта программа утверждена минздравом Краснодарского края, все у нас официально», — сказал врач-методист территориального Центра медицины катастроф Краснодарского края Евгений Гущин.

На интенсиве разобрали теорию: как действовать при отравлении, ожоге и обморожении. Также на практике показали, как наложить жгут и повязку, остановить кровотечение, извлечь инородный предмет из дыхательных путей, реанимировать пострадавшего. Участники мастер-класса смогли проверить полученные навыки на манекене, а также друг на друге.

«Любой человек должен уметь оказывать первую помощь до приезда скорой помощи. Травмы, кризы, инсульты — все те состояния, где мы должны экстренно отреагировать. Мы все-таки должны уметь оказывать эту помощь», — рассказала старшая сестра милосердия Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара Татьяна Усачева.

Курс оказался востребованным. Следующая группа получит навыки по оказанию первой помощи уже 20 ноября.