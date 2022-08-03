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В Краснодаре серийным угонщикам иномарок грозит до 10 лет колонии

Происшествия
03.08.2022 15:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-serijnym-ugonshhikam-inomarok-grozit-do-10-let-kolonii
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Двум жителям Краснодарского края грозит тюрьма за кражу четырех автомобилей Hyundai. Сумма ущерба от действий угонщиков превысила 2 млн 200 тыс. рублей.

По данным следствия, 24-летний и 48-летний подозреваемые выслеживали иномарки, узнавали VIN-код и изготавливали дубликаты ключей. Украденные машины несколько дней прятали в гараже в Краснодаре. В это время сообщники покупали через интернет документы, госномера и кузовные детали с VIN-номерами машин, разбитых в ДТП.

Подготовив украденные автомобили к перепродаже, злоумышленники перегоняли их в Кущевский район.

Подозреваемых задержали в их съемном жилье в Краснодаре. Обыскав гараж, полицейские нашли заготовки и оборудование для изготовления ключей от замков зажигания. Также обнаружили перехватчики радиосигнала, мобильные телефоны, сим-карты, госномера и поддельные VIN-коды.

На подозреваемых завели уголовное дело. Во время следствия 48-летний мужчина находился под стражей, а его сообщника поместили под домашний арест. В настоящее время дело передали в суд. Все похищенные машины вернули законным владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один из угнанных автомобилей полицейские задержали в Туапсинском районе. Экспертиза подтвердила, что VIN-код изготовлен кустарным способом, а номер и документы принадлежат разбитой в аварии иномарке из другого региона.

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