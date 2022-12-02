В Краснодаре сборная России по гребле на байдарках и каноэ начала подготовку к новому сезону
Национальная команда будет тренироваться три недели на незамерзающем озере Старая Кубань. В ее составе четыре представителя Кубани — Олеся Ромасенко, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Виктор Гавриленко.
«У нас спланирована подготовка непосредственно к чемпионату мира. Также после ЧМ на следующей неделе у нас пройдет очередной «Кубок доброй воли» как альтернативные соревнования», — сообщил главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.
Остальные кубанские гребцы будут готовиться к сезону индивидуально с тренерами. Краснодарский каноист Данила Пискорский выходит на воду вместе с участником двух Олимпиад Виктором Мелантьевым.
«У нас сборы проходят только в Краснодаре. Будем тренироваться и на воде. Утром — вода, вечером — зал», — рассказал мастер спорта России Данила Пискорский.
На подготовку у каноистов и байдарочников уйдет вся зима. Новый сезон в гребле стартует в марте. На краснодарской гребной базе пройдут всероссийские старты.
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
- В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной