В Краснодаре сборная России по гребле на байдарках и каноэ начала подготовку к новому сезону

Национальная команда будет тренироваться три недели на незамерзающем озере Старая Кубань. В ее составе четыре представителя Кубани — Олеся Ромасенко, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Виктор Гавриленко.

«У нас спланирована подготовка непосредственно к чемпионату мира. Также после ЧМ на следующей неделе у нас пройдет очередной «Кубок доброй воли» как альтернативные соревнования», — сообщил главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.

Остальные кубанские гребцы будут готовиться к сезону индивидуально с тренерами. Краснодарский каноист Данила Пискорский выходит на воду вместе с участником двух Олимпиад Виктором Мелантьевым.

«У нас сборы проходят только в Краснодаре. Будем тренироваться и на воде. Утром — вода, вечером — зал», — рассказал мастер спорта России Данила Пискорский.

На подготовку у каноистов и байдарочников уйдет вся зима. Новый сезон в гребле стартует в марте. На краснодарской гребной базе пройдут всероссийские старты.