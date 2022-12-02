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В Краснодаре сборная России по гребле на байдарках и каноэ начала подготовку к новому сезону

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sbornaya-rossii-po-greble-na-bajdarkah-i-kanoe-nachala-podgotovku-k-novomu-sezonu
Видео канала «Кубань 24»

Национальная команда будет тренироваться три недели на незамерзающем озере Старая Кубань. В ее составе четыре представителя Кубани — Олеся Ромасенко, Светлана Черниговская, Кира Степанова и Виктор Гавриленко.

«У нас спланирована подготовка непосредственно к чемпионату мира. Также после ЧМ на следующей неделе у нас пройдет очередной «Кубок доброй воли» как альтернативные соревнования», — сообщил  главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.

Остальные кубанские гребцы будут готовиться к сезону индивидуально с тренерами. Краснодарский каноист Данила Пискорский выходит на воду вместе с участником двух Олимпиад Виктором Мелантьевым.

«У нас сборы проходят только в Краснодаре. Будем тренироваться и на воде. Утром — вода, вечером — зал», — рассказал мастер спорта России Данила Пискорский.

На подготовку у каноистов и байдарочников уйдет вся зима. Новый сезон в гребле стартует в марте. На краснодарской гребной базе пройдут всероссийские старты.

Автор:
Максим Герасин
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