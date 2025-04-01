В Краснодаре с начала 2025 года ямы отремонтировали на более 100 участках дорог

В столице Кубани за первые три месяца текущего года выполнили ямочный ремонт на 101 участке дорог общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Также обновили 863 дорожных знака и провели восстановительные работы на 845 светофорах. Гравийное покрытие дорог отремонтировали на площади около 21 тыс. кв. м, из которых более 650 кв. м — это площадь обочин. Кроме этого, обустраивали тротуары.

Сейчас идут работы по обустройству тротуара на улице Почтовый тракт от Центральной до Ковыльной в хуторе Новом.

Как отметил заместитель главы Краснодара Владимир Архипова, в этом году по сравнению с прошлым снизилось количество ДТП.

«Но это не повод, чтобы работать менее активно. Все опасные участки дорог должны оперативно выявляться и приводиться в порядок», — отметил Владимир Архипов.

Начальник ОГИБДД по Краснодару Александр Глотов рассказал о том, что в январе и феврале в краевой столице произошло 95 ДТП. Это на 24,6% меньше, чем в прошлом году. Число погибших и пострадавших также снизилось. В основном аварии происходят из-за нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.

За год эвакуаторы перевезли на спецстоянки более 15 тыс. транспортных средств, припаркованных в неположенных местах, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

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