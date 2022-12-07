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В Краснодаре с 8 по 10 декабря пройдет Кубок губернатора Кубани по борьбе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-8-po-10-dekabrya-projdet-kubok-gubernatora-kubani-po-borbe
Видео канала «Кубань 24»

Турнир проведут на площадке «Баскет-холла». На ковер выйдут представители вольного и греко-римского стилей — всего 300 спортсменов.

На этих соревнованиях предусмотрели две возрастные категории — до 16 и до 18 лет. Раньше спортсмены соревновались в личном зачете, но в этом году формат изменился на командный. На Кубок приехали 10 коллективов из разных районов края.

«Ребятишки из Краснодарского края будут иметь возможность сойтись стенка на стенку. То есть 12 спортсменов с одной стороны. Из каждого муниципального образования будет 12 спортсменов, и они будут выяснять отношения на ковре. Та команда, которая победит в общекомандном зачете, займет первое место», — сказал старший тренер сборной Краснодарского края Ашот Тертерян.

Для представителей вольной борьбы этот старт будет вторым подряд. Накануне здесь же на главной арене «Баскет-холла» они участвовали в традиционном турнире памяти Бесика Кудухова.

На Кубке губернатора Кубани выступят как юноши, так и девушки. Для борцов это последний крупный старт в уходящем году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 7 декабря завершится всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти четырехкратного чемпиона мира, двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова.

Автор:
Максим Герасин
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