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В Краснодаре с 19 по 21 августа пройдет выставка военной техники

Общество
12.08.2022 21:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-19-po-21-avgusta-projdet-vystavka-voennoj-tehniki
В Краснодаре с 19 по 21 августа пройдет выставка военной техники
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Мероприятие пройдет в парке им. 30-летия Победы в рамках военно-технического форума «Армия-2022».

«В рамках выставки планируется показ более 40 единиц современной и исторической военной техники, в том числе танков, боевых машин десанта, зенитно-ракетных комплексов, самоходных артиллерийских и зенитных установок, а также стрелкового оружия, приборов и специальной экипировки различных подразделений», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Посетители выставки смогут поближе познакомиться в отечественной военной техникой прошлых лет, а также современными образцами.

Мероприятие будет проходить с 19 по 21 августа с 10:00 до 15:00. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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