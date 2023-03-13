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В Краснодаре с 15 марта запустят три сезонных автобусных маршрута

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-15-marta-zapustyat-tri-sezonnyh-avtobusnyh-marshruta
В Краснодаре с 15 марта запустят три сезонных автобусных маршрута
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сезонные муниципальные автобусные маршруты будут работать до 15 ноября. Их запустят для удобства дачников.

Так, с 15 марта в краевом центре начнут работать маршруты:

  • № 160 «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»;
  • № 6 «Славянское кладбище — улица Круговая»;
  • № 177 «улица Тюляева — 21 км Ростовское шоссе».

«Ежегодно с наступлением благоприятной погоды начинают работать сезонные маршруты. Многие из них следуют в отдаленный пригород, где расположены дачи краснодарцев», — рассказал глава дептранса Краснодара Андрей Белугин.

Кроме того, с 15 марта до 15 ноября увеличат количество автобусов на маршрутах: № 154 «улица Гаврилова — 21 км Ростовского шоссе» и № 114 «Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: жители Краснодара пожаловались на работу пригородных автобусов. На 166 маршруте, который соединяет краевой центр со станицей Елизаветинской, неразбериха с расписанием. Одно утвердил перевозчик, другое — департамент транспорта.

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