В Краснодаре с 15 марта запустят три сезонных автобусных маршрута

Сезонные муниципальные автобусные маршруты будут работать до 15 ноября. Их запустят для удобства дачников.

Так, с 15 марта в краевом центре начнут работать маршруты:

№ 160 «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»;

№ 6 «Славянское кладбище — улица Круговая»;

№ 177 «улица Тюляева — 21 км Ростовское шоссе».

«Ежегодно с наступлением благоприятной погоды начинают работать сезонные маршруты. Многие из них следуют в отдаленный пригород, где расположены дачи краснодарцев», — рассказал глава дептранса Краснодара Андрей Белугин.

Кроме того, с 15 марта до 15 ноября увеличат количество автобусов на маршрутах: № 154 «улица Гаврилова — 21 км Ростовского шоссе» и № 114 «Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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