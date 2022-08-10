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В Краснодаре с 11 августа по вечерам изменится схема движения трамвая № 4

Общество
10.08.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-11-avgusta-po-vecheram-izmenitsya-shema-dvizheniya-tramvaya-4
В Краснодаре с 11 августа по вечерам изменится схема движения трамвая № 4
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Изменения движения связаны с ремонтом трамвайных путей. Их выполнят на пересечении улиц Коммунаров и Орджоникидзе с 11 по 16 августа.

Также на перекрестке ограничат движение автомобилей. Установят временные знаки и информационные щиты со схемой объезда.

Последний рейс трамваев по обычному маршруту № 4 будет отправляться в 22:09. В 22:27 вагон проедет по улицам Ставропольской и Садовой до остановки «Декабристов».

Расписание движения маршрутов МУП «КТТУ» доступно на сайте. Время отправления рейсов, следующих по измененным маршрутам, выделено синим цветом, в депо — красным.

По вопросам работы общественного транспорта, качества обслуживания пассажиров можно обращаться по телефонам горячей линии: 8 (903) 412-01-01, 8 (861) 218-99-18, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре в этом году могут заключить соглашение о строительстве 71 км трамвайных путей.

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