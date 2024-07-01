В Краснодаре роллер наехал на трехлетнего мальчика

Инцидент произошел 29 июня в парке «Краснодар». Роллер на скорости столкнулся с ребенком, а после споткнулся и упал на него.

«Вот здесь произошло столкновение. Ребенок играл на детской площадке, а родители находились на лужайке. Мальчик решил перебежать тротуар, чтобы попросить воды, и в этот момент его сбил роллер», — рассказывает Корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Мы сидели напротив, то есть на траве. Дети бегали туда-сюда. В итоге ребенок выбежал, чтобы побежать в песочницу, и на всей скорости на него наехал роллер, потом споткнулся и упал на него сверху», — вспоминает мать пострадавшего ребенка Оксана Зеленых.

У трехлетнего Амирана — так зовут пострадавшего мальчика — диагностировали ушиб мягких тканей головы и ушиб средней тяжести ноги. Сейчас ребенок находится дома.

«Состояние ребенка удовлетворительное. Ходить и вставать на одну ногу не может. Мы с супругом носим его на завтрак, обед и ужин, носим в туалет. То есть, можно сказать, сын практически лежит», — добавляет мать пострадавшего ребенка.

Заявление в полицию сразу же написала родственница пострадавшего, мать тогда уехала в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку.

«Я считаю, можно было снизить риск столкновения, если бы на Кубани был хоть один крытый комплекс, где все любители экшн-спорта могли бы собираться и тренироваться», — отмечает профессиональный роллер Григорий Усенко.

Сейчас в парке «Краснодар» действует запрет лишь на передвижение электрических транспортных средств. На велосипедах можно кататься с 5:00 до 9:00.