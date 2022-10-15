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В Краснодаре родителям учеников предложили онлайн высказать мнение о качестве школьного питания

Общество
15.10.2022 13:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-roditelyam-uchenikov-predlozhili-onlajn-vyskazat-mnenie-o-kachestve-shkolnogo-pitaniya
В Краснодаре родителям учеников предложили онлайн высказать мнение о качестве школьного питания
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Бесплатное горячее питание организовано в 97 школах города. Его получают более 76 тыс. учеников начальных классов.

На сайте городского департамента образования родители могут пройти онлайн-анкетирование «Удовлетворенность школьным питанием». Ведется мониторинг обращений по вопросам организации питания.

Меню в школах разработали по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В ежедневный рацион включены разнообразные блюда из мяса, рыбы, свежих овощей, а также большое количество фруктов.

Также за тем, как организован процесс питания, могут наблюдать родители или родительские комитеты, участвующие в проекте «Родительский контроль». Кроме того, школьное меню размещается на сайтах городских школ в ежедневном режиме.

Помимо этого, родители могут прийти в школу и попробовать предлагаемые блюда. А также задать вопросы пищевикам-технологам. Это можно сделать при согласовании с Роспотребнадзором. По итогам посещения родители заполняют специальный чек-лист. Он анализируется, и затем школы учитывают все замечания, отрабатывая с родителями и детьми все аспекты питания.

По вопросам к качеству блюд в школьных столовых классах можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (861) 215-62-03. По вопросам организации горячего питания в начальных классах по телефонам: 8(861) 251-05-40, 8(861) 251-05-37, 8(861) 255-69-00, сообщает пресс-служба мэрии.

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