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В Краснодаре ремонт подземного перехода на улице Захарова закончат к концу мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-remont-podzemnogo-perehoda-na-ulitse-zaharova-zakonchat-k-kontsu-maya
В Краснодаре ремонт подземного перехода на улице Захарова закончат к концу мая
Фото пресс-службы департамента транспорта Краснодара

В подземном пешеходном переходе установят пандус, уложат более 300 кв. м плитки и отремонтируют около 120 м кабельных линий и 65 светильников.

Кроме того, в переходе отремонтируют систему водоотведения. Полностью завершить работы планируют к началу мая.

«Подземный переход на улице Захарова — важный объект, поскольку им пользуется большое количество людей, которые работают на предприятиях на территории завода Седина. Он дает возможность жителям безопасно добираться до остановок общественного транспорта», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Всего в краевом центре 24 подземных перехода. При необходимости в них делают текущий ремонт, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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