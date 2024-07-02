В Краснодаре разыскивают вандалов, повредивших мемориал на Всесвятском кладбище

Полиция Краснодара разыскивает вандалов, которые осквернили на Всесвятском кладбище «Расстрельный угол». Мемориальный комплекс открыли в 2019 году в память жертв гражданской войны и политических репрессий.

Неизвестные спилили и похитили элементы постамента — макеты двух сабель и ружья.

«На одном элементе, который сделан из лепки, из метала, отломаны орудие и сабля», — рассказал заместитель департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Дмитрий Мироненко.

В администрации Краснодара отметили, что монумент будет восстановлен. А городская полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения.