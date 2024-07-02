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В Краснодаре разыскивают вандалов, повредивших мемориал на Всесвятском кладбище

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-razyskivayut-vandalov-povredivshih-memorial-na-vsesvyatskom-kladbishhe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео канала «Кубань 24»

Полиция Краснодара разыскивает вандалов, которые осквернили на Всесвятском кладбище «Расстрельный угол». Мемориальный комплекс открыли в 2019 году в память жертв гражданской войны и политических репрессий.

Неизвестные спилили и похитили элементы постамента — макеты двух сабель и ружья.

«На одном элементе, который сделан из лепки, из метала, отломаны орудие и сабля», — рассказал заместитель департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Дмитрий Мироненко.

В администрации Краснодара отметили, что монумент будет восстановлен. А городская полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения.

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