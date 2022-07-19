В Краснодаре разработали сервис для подбора квартиры за 20 секунд

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевой столице прошел хакатон в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов». В нем участвовали 15 команд, которые представили инновационные решения по двум направлениям строительной сферы.

В рамках первого кейса участники разрабатывали платформы-экосистемы для дольщиков, жильцов и застройщика. В рамках второго — реализовывали технологии взаимодействия застройщиков и агентов при операциях с недвижимостью.

В первом сезоне проекта до конца июля проведут еще один хакатон 22–24 июля. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

«В современном девелопменте IT-технологии способны сделать услуги более качественными и оперативными. Вопрос автоматизации процессов является ключевым в масштабировании и развития этой отрасли. Сегодня через хакатоны мы решаем самые актуальные задачи цифрового развития и делаем это довольно успешно», — рассказала исполнительный директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашева.

Победителем первого кейса стала команда Aware Team. Проект коллектива «ДОМовой» позволит объединить жильцов и администрацию дома.

Команда MOBYTE заняла второе место. Ее проект будет собирать данные о пользователе с момента перехода на сайт строительной компании. Благодаря этому нейросеть сформирует уникальные предложения для клиентов.

Команда Persian Princesses стала третьей, создав алгоритм вызова необходимого мастера и получения допуслуг. Приложение интегрируют с государственной платформой МСП, что удобно для малого бизнеса.

В рамках второго кейса лидером стала команда Letsbot. За два дня участники создали платформу, позволяющую подобрать квартиру за 20 секунд. Помимо этого, программа отправляет нужные данные в мессенджеры клиентам и создает сделку. Застройщик при этом может контролировать взаимодействие агента и клиента.

Команда Any Ideas заняла второе место. Ее сервис автоматизирует процессы продаж, уменьшает человеческий фактор и сохраняет истории взаимодействия с контрагентами. Кроме того, приложение управляет объектами недвижимости и отслеживает статистику.

Третье место заняла команда K-Digital. Она разработала экосистему для обмена информацией между застройщиком и агентом недвижимости, позволяющую создавать сделки в привязке к объектам, а также бронировать и отслеживать статус сделок.

Специальный приз в 50 тыс. рублей от партнеров Ассоциации девелоперов Краснодарского края получили команды «Сырники» и Acedia.

«По результатам хакатона ребята разработали практически готовые решения для выхода в рынок. В глобальном смысле мы стремимся сформировать инновационную экосистему в крае и вовлечь в нее максимальное количество инноваторов и IT-специалистов», — отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Хакатон проводит Фонд развития инноваций Краснодарского при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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