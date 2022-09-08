В Краснодаре распространяют фейк о создании пунктов размещения для беженцев из Крыма

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На электронную почту образовательных учреждений краевого центра 8 сентября начали приходить фальшивые постановления мэрии о создании в городе пунктов временного размещения беженцев, которые якобы покинули территорию Крыма.

«Администрация муниципального образования город Краснодар официально заявляет, что никаких подобных пунктов в городе нет и постановление является грубой подделкой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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