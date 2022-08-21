В Краснодаре расходы на подготовку детей к школе выросли на 16%

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

По данным исследования, чтобы собрать ребенка в школу, краснодарцы, в среднем, потратили 11,6 тыс. рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Опрос провели с 1 по 19 августа среди 9 тыс. респондентов. По 1 тыс. человек опросили в Москве и Санкт-Петербурге и по 500 человек — в других городах-миллионниках.

По данным опроса, среднестатистический житель мегаполиса на подготовку ребенка к учебному году в этом году потратил почти на 20% больше. Дороже всего сборы ребенка в школу обошлись в Москве (в среднем 14 тыс. 300 рублей), Санкт-Петербурге (13 тыс. 100 рублей) и Екатеринбурге (12 тыс. рублей). Меньше всего на подготовку к учебному году потратили родители в Перми и Уфе — по 11 тыс. рублей. Также относительно недорого собрали детей в школу жители Волгограда (10 тыс. 200 рублей) и Воронежа (10 тыс. 400 рублей).

Отмечается, что сборы в школу сильнее всего подорожали в Санкт-Петербурге — на 31% по сравнению с прошлым годом. В Москве рост цен составил 30%. Наименьшие темпы роста цен на школьную одежду и необходимые принадлежности отметили в Омске (7% ), Новосибирске (10%), Самаре и Волгограде (по 13%), сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: в Краснодарском крае к 1 сентября отремонтировали более 800 школ.