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В Краснодаре пьяный мужчина бутылкой разбил стекло в троллейбусе

Происшествия
26.07.2022 18:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-butylkoj-razbil-steklo-v-trollejbuse
В Краснодаре пьяный мужчина бутылкой разбил стекло в троллейбусе
Фото t.me/kttukrd

Это произошло 26 июля. Мужчина повредил стекло в троллейбусе № 21 «Домбайская — Водолечебница».

Мужчина, который вероятно был пьян, хотел сесть в троллейбус, но не успел. Он очень расстроился и не придумал ничего лучше, чем кинуть в него стеклянной бутылкой и убежать. В результате оказалась разбита дверь водителя троллейбуса.

В пресс-службе КТТУ сообщили, что водитель пострадал от осколков разбитого стекла. Простой троллейбуса № 21 составил почти 1,5 часа.

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