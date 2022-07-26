В Краснодаре пьяный мужчина бутылкой разбил стекло в троллейбусе

Фото t.me/kttukrd

Это произошло 26 июля. Мужчина повредил стекло в троллейбусе № 21 «Домбайская — Водолечебница».

Мужчина, который вероятно был пьян, хотел сесть в троллейбус, но не успел. Он очень расстроился и не придумал ничего лучше, чем кинуть в него стеклянной бутылкой и убежать. В результате оказалась разбита дверь водителя троллейбуса.

В пресс-службе КТТУ сообщили, что водитель пострадал от осколков разбитого стекла. Простой троллейбуса № 21 составил почти 1,5 часа.

Читайте также: в Краснодаре пьяный дебошир разбил камнем стекло в троллейбусе.