В Краснодаре пьяный мужчина бутылкой разбил стекло в троллейбусе
Происшествия
26.07.2022 18:29
Это произошло 26 июля. Мужчина повредил стекло в троллейбусе № 21 «Домбайская — Водолечебница».
Мужчина, который вероятно был пьян, хотел сесть в троллейбус, но не успел. Он очень расстроился и не придумал ничего лучше, чем кинуть в него стеклянной бутылкой и убежать. В результате оказалась разбита дверь водителя троллейбуса.
В пресс-службе КТТУ сообщили, что водитель пострадал от осколков разбитого стекла. Простой троллейбуса № 21 составил почти 1,5 часа.
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