В Краснодаре провели первый региональный форум «Край добрых дел»

Видео канала «Кубань 24»

Его посвятили вопросам некоммерческого сектора Кубани. Участие в нем приняли представители общественных организаций, власти, бизнеса.

Вместе они обсудили возможности сотрудничества, заключили соглашения.

«Мы здесь договорились о том, что будем помогать учреждениям, где воспитываются особенные дети. Где дети проходят лечение, временно содержатся. И в этом году, я думаю, мы начнем эту работу и будем ее продолжать», — сказала руководитель благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук.

Форум проводится в крае по инициативе губернатора Кубани. Некоммерческие организации получили площадку, которая бы объединила представителей различных сфер в проекты по оказанию помощи людям.

«Сейчас время такое, когда мы проникаемся глубже, чем когда-либо. Когда вникаем в ситуацию немного по-другому. Когда понимаем, что кому-то тяжелее. И это отражается на участниках форума. Потому что здесь — про поддержку, про взаимопомощь», — сказал директор Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин.

Участники форума ведут дискуссии о возможностях развития некоммерческого сектора. Презентуют себя на тематических площадках и знакомятся с выставкой социальных проектов.