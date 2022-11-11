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В Краснодаре провели награждение победителей конкурса «Триумф»

Культура
11.11.2022 15:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-triumf
Видео канала «Кубань 24»

Торжественное мероприятие состоялось в Краснодарском театре драмы. Всего в конкурсе было предусмотрено 15 номинаций. Каждая из них представляет сферу деятельности участников, в которой они себя наиболее эффективно проявили.

«В основе — достижения, талант, профессионализм, труд этих людей в самых различных областях», — сказал председатель жюри конкурса «Триумф-2022» Олег Жарко.

Медики и педагоги, банкиры и девелоперы, общественные деятели и предприниматели. Например, Анна Селюк — одна из лауреатов, ее номинация — «Триумф в образовании». Проректор института культуры обладает множеством наград и регулярно участвует в конкурсах.

«Очень важно участвовать в подобных конкурсах и, конечно же, важно заявлять о себе, говорить о своих достижениях. И на самом деле та номинация, в которой я участвую, — это не мои личные достижения, а достижения вуза, который я представляю, в котором я работаю», — отметила проректор КГИК Анна Селюк.

Конкурс «Триумф» проводится уже шестой год при поддержке Общественной палаты Краснодарского края.

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