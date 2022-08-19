В Краснодаре провели мастер-класс по ораторскому искусству
Мастер-класс провели сотрудники краевого Центра развития гражданского общества.
Он был создан по поручению губернатора региона. Навыкам публичных выступлений обучили руководителей некоммерческих организаций Кубани.
Участникам рассказали, как готовиться к публичным выступлениям и эффективно доносить мысли оппонентам. Также наставники поделились советами, как сохранять спокойствие и уверенность перед выступлениями.
«Люди, пришедшие сюда, как я уже сказала, могут научиться красиво говорить, доносить свою мысль. Познакомиться друг с другом и обрести такие профессиональные и личностные навыки», — сказала заместитель начальника управления кадровой политики администрации Краснодарского края Елена Макаренко.
До этого полезным навыкам работы с аудиторией обучили госслужащих и представителей бизнеса.
«Не так давно мы обучили наших коллег работе в соцсетях, SMM-продвижению. Вот сейчас поступил запрос, есть необходимость правильно научиться говорить, красиво общаться, чтобы достигать поставленных целей», — сказал руководитель Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин.
Сотрудники центра развития гражданского общества также обучают нетворкингу — умению выстраивать социальные связи. А еще проводят мастер-классы по развитию личных и профессиональных качеств.
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