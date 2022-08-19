Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре провели мастер-класс по ораторскому искусству

Общество
19.08.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-master-klass-po-oratorskomu-iskusstvu
Видео канала «Кубань 24»

Мастер-класс провели сотрудники краевого Центра развития гражданского общества.

Он был создан по поручению губернатора региона. Навыкам публичных выступлений обучили руководителей некоммерческих организаций Кубани.

Участникам рассказали, как готовиться к публичным выступлениям и эффективно доносить мысли оппонентам. Также наставники поделились советами, как сохранять спокойствие и уверенность перед выступлениями.

«Люди, пришедшие сюда, как я уже сказала, могут научиться красиво говорить, доносить свою мысль. Познакомиться друг с другом и обрести такие профессиональные и личностные навыки», — сказала заместитель начальника управления кадровой политики администрации Краснодарского края Елена Макаренко.

До этого полезным навыкам работы с аудиторией обучили госслужащих и представителей бизнеса.

«Не так давно мы обучили наших коллег работе в соцсетях, SMM-продвижению. Вот сейчас поступил запрос, есть необходимость правильно научиться говорить, красиво общаться, чтобы достигать поставленных целей», — сказал руководитель Центра развития гражданского общества Краснодарского края Даниил Лаврешин.

Сотрудники центра развития гражданского общества также обучают нетворкингу — умению выстраивать социальные связи. А еще проводят мастер-классы по развитию личных и профессиональных качеств.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях