В Краснодаре провели мастер-класс для представителей НКО

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие посвятили формированию привлекательного образа с помощью социальных сетей и мессенджеров.

Эксперты в области SMM-продвижения поделились своими секретами и на реальных кейсах показали, как правильно и в каких объемах подавать информацию.

«Вот у нас проходит мероприятие в Центре «Аквариум». Нам нужно сегодня делать контент, не откладывать его на завтра. Что получилось, то и выкладывать. Просто делать», — рассказала спикер мастер-класса Диана Урманова.

«Наши некоммерческие организации занимаются реализацией собственных общественно полезных проектов, но зачастую об этом никто не знает. Нужно использовать максимальный круг соцсетей, всевозможных мессенджеров для того, чтобы покрытие аудитории было максимальным», — сообщил начальник управления по реализации общественных проектов департамента внутренней политики Краснодарского края Алексей Енин.

Также в качестве экспертов выступили представители Центра управления регионом, которые максимально погружены в информационное поле края. Свои лекции они посвятили умению определить целевую аудиторию и работать с ней. Кроме того, на мастер-классе обсудили противодействие фейковым новостям и важность позитивного контента.

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