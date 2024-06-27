В Краснодаре проведут ярмарку вакансий для участников СВО

Ярмарка трудоустройства «Время возможностей» для участников спецоперации пройдет с 10:00 до 14:00 в Доме молодежи на улице Сормовской, 12/11.

Кроме того, в ходе ярмарки военнослужащие и члены их семей смогут посетить форум вакансий и трудовой адаптации.

«Бойцам предложат варианты трудоустройства в силовых структурах и на предприятиях региона, проведут с ними профориентационное тестирование, расскажут о возможностях бесплатного получения высшего образования», — отметил исполнительный директор краевой Ассоциации ветеранов СВО Михаил Литвиненко.

Кроме того, на ярмарке проведут мастер-классы по оказанию первой помощи и основам безопасного обращения, а также выставка макетов боевого снаряжения и вооружения ВС РФ, для детей пройдут интерактивные игры.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» также пройдет на улице Петра Метальникова, 42 — порядка 2 тыс. вакансий в отраслях обороны, транспорта и логистики, промышленности, АПК и строительства, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: работу для педагогов в Краснодаре предложат 40 школ и детсадов.