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В Краснодаре прошло краевое родительское собрание, посвященное проекту «Профессионалитет»

Общество
24.10.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshlo-kraevoe-roditelskoe-sobranie-posvyashhennoe-proektu-professionalitet
Видео канала «Кубань 24»

Это уникальный федеральный проект в колледжах, благодаря которому выпускники школ смогут выбрать востребованную профессию в той или иной отрасли.

Работодатели заинтересованы в молодых специалистах, поэтому начинают активно сотрудничать с учебными заведениями. Для девятиклассников регулярно устраивают экскурсии на различные предприятия, чтобы они смогли ознакомиться с производством. Став студентами, они будут проходить практику и знакомиться с корпоративной культурой уже у потенциального работодателя.

«Здесь компания смотрит на своего будущего работника. Он должен проявить себя заинтересованным в каком-то корпоративном стремлении развивать предприятие, развивать свой регион и страну. Естественно, каждому из них предложат рабочее место в зависимости от талантов, успехов и стремления стать полноценным участником экономического роста Кубани», — сообщил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

В онлайн-режиме специалисты ответили на вопросы будущих выпускников и их родителей. Им рассказали о преимуществах проекта, о самых востребованных специальностях и приоритетных направлениях развития экономики.

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