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В Краснодаре прошло краевое первенство по рукопашному бою

Спорт
01.11.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshlo-kraevoe-pervenstvo-po-rukopashnomu-boyu
Видео канала «Кубань 24»

Это одно из самых массовых соревнований региона. За пару дней на ковер вышли около 1,2 тыс. спортсменов из 23 районов Кубани.

Многие участники турнира занимаются и другими единоборствами. Самбо — одно из самых распространенных.

«Я считаю, что это один и тот же вид спорта, только оценивается все по-другому. В рукопашном бою за удары дают больше баллов, а в самбо именно по броскам оценивают. Я пытаюсь как бы и бороться, и работать руками. Как получится», — сказал победитель первенства Краснодарского края по рукопашному бою Егор Коскин.

Всех участников разделили на две большие группы. Спортсмены от 6 до 11 лет проводили учебно-тренировочные поединки, бойцы от 12 до 21 года участвовали в официальном зачете. Участников распределяли и по мастерству.

«Новички, которые буквально к нам пришли в Федерацию, не попадали в соревновательном процессе на призеров или чемпионов края. Соответственно, чтобы они развивались, и мы им желание не отбивали. И тех, кто побеждает три соревнования, мы переводим в так называемую топовую группу, где они работают официально и отбираются для укомплектования сборной команды», — сообщил президент Федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрий Тапунов.

Сильнейшая категория рукопашников разыграла между собой медали регионального первенства и места в сборной Краснодарского края. Она в конце ноября примет участие в первенстве Южного федерального округа. В итоге в общекомандном зачете сильнейшими стали краснодарские бойцы. Бронза у представителей Динского района. Серебряные медали среди старших достались спортсменам из Анапы, в младшей возрастной группе — сочинцам.

Автор:
Евгений Резник
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