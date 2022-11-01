В Краснодаре прошло краевое первенство по рукопашному бою

Видео канала «Кубань 24»

Это одно из самых массовых соревнований региона. За пару дней на ковер вышли около 1,2 тыс. спортсменов из 23 районов Кубани.

Многие участники турнира занимаются и другими единоборствами. Самбо — одно из самых распространенных.

«Я считаю, что это один и тот же вид спорта, только оценивается все по-другому. В рукопашном бою за удары дают больше баллов, а в самбо именно по броскам оценивают. Я пытаюсь как бы и бороться, и работать руками. Как получится», — сказал победитель первенства Краснодарского края по рукопашному бою Егор Коскин.

Всех участников разделили на две большие группы. Спортсмены от 6 до 11 лет проводили учебно-тренировочные поединки, бойцы от 12 до 21 года участвовали в официальном зачете. Участников распределяли и по мастерству.

«Новички, которые буквально к нам пришли в Федерацию, не попадали в соревновательном процессе на призеров или чемпионов края. Соответственно, чтобы они развивались, и мы им желание не отбивали. И тех, кто побеждает три соревнования, мы переводим в так называемую топовую группу, где они работают официально и отбираются для укомплектования сборной команды», — сообщил президент Федерации рукопашного боя Краснодарского края Юрий Тапунов.

Сильнейшая категория рукопашников разыграла между собой медали регионального первенства и места в сборной Краснодарского края. Она в конце ноября примет участие в первенстве Южного федерального округа. В итоге в общекомандном зачете сильнейшими стали краснодарские бойцы. Бронза у представителей Динского района. Серебряные медали среди старших достались спортсменам из Анапы, в младшей возрастной группе — сочинцам.